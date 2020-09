PDu30 umaasa sa patuloy na mainit na relasyong Pinas-US

Manila, Philippines – Nararamdaman na umano sa buong National Capital Region ang pagbaba ng kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa nakaraang dalawang linggo ayon kay Health Secretary Francisco Duque III.

Ayon sa ulat ni Duque sa naganap na pagpupulong ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nitong Lunes, Setyembre 7, nagkaroon ng 30 porsyentong pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 mula Agosto 24 hanggang Setyembre 6 sa buong rehiyon.

“Bumaba po siya ng 10,523 (It went down by 10,523), the difference between 35,040 cases (from Aug. 10 to Aug. 23) and 24,517 (from Aug. 24 to Sept. 6),”paliwanag ni Duque.

Nagpasalamat naman ang health secretary nang isailalim ng Pangulo ang NCR sa mas mahigpit na MECQ mula Agosto 4 hanggang Agosto na nakatulong sa pagbaba ng mga kaso.RNT/ELM