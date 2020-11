UNITED STATES – Nabili na ni “Deadpool” star Ryan Reynolds ang football team na Wrexham AFC – ang Welsh club na naglalaro sa English football – matapos makakuha ng go-signal mula sa supporters ng koponan ang kanyang pagbili sa 156-year-old club kasama ang kapwa actor na si Rob McElhenney.

Isinumite nina Reynolds at McElhenney ang kanilang proposal sa Wrexham Supporters Trust (WST) nitong buwan, kung saan inilatag nitong plano nilang pondohan ng £2 million ang koponan kapag nakumpleto nila ang takeover.

Ikinumpara ni Reynolds ang Wrexham – ang 3rd -oldest professional football club sa mundo – bilang “sleeping giant” sa ginawang Zoom call sa WST nitong buwan at sinabing: “The sky is the limit, we want Wrexham to be a global force.”Rico Navarro