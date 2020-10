Ph-made coconut products nabebenta sa Russia-DTI

Manila, Philippines – Mariing itinanggi ng Bataan 2020, Inc., isang kompanyang paper manufacturer, na nag-angkat ito ng delikadong solid waste mula sa United States. Ginawa ang pagtanggi sa bintang ng Bureau of Customs na basura ang mga inangkat nito lalo’t natagpuang may mga nakahalong katulad ng face mask nang dumating ito sa Port of Subic. Kasunod ng bintang ang pagsasabi ni BOC spokesperson Vincent Maronilla na sasampahan ng ahensya ang kompanya ng kasong paglabag ng Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at mga kaukulang batas pangkapaligiran kasabay ng pagsasabing ipababalik ang materyales sa bansang pinanggalingan nito. Matatandaan na noong Oktubre 22, dumating ang nagsamang pwersa ng BOC at Department of Environment and Natural Resources sa nasabing port at pinabuksan nila ang lima sa 30 container van at lumanta dito ang mga nakahalong face mask sa mga papel at karton. Ayon naman sa kompanya, kilala at iginagalang umano ito na miyembro ng Philippine Paper Manufacturers Association (PPMA) na 20 taon nang gumagawa ng papel, kasama ang pag-recycle ng papel, carton, tissue at iba pa. Katwiran ng kompanya, pasado umano sa sukatang internasyunal ang kalidad ng mga papel at may kasamang mga kaukulang papeles. Kaya naman, nang hilingin ng mga awtoridad na buksan ang mga container van, agad silang pumayag. Mangilan-ngilan lang naman umano ang mga face mask na nakahalo sa mga karton at papel. Wala umanong nakalalason o makasasama sa kalusugan sa mga materyales, lalo’t lagi umanong sumusunod ang kompanya sa mga batas ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. May permiso rin umano sila mula sa pamahalaan na bilang importer ng recyclable materials at pinoproseso ang mga ito sa sukatan ng ISO and Forestry Stewardship Council na pasado sa internasyunal na pamantayan. RNT