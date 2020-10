Phil. Army tumanggap ng 2 PCR machines mula sa ADB

Manila, Philippines-Tumanggap ngayong Biyernes ang Philippine Army ng dalawang polymerase chain reaction machines mula sa Asian Development Bank.

Pinangunahan nina PA commander, Lt. Gen. Cirilito E. Sobejana at ADB Office of Administrative Services principal director Lakshmi Menon ang deed-of-donation signing ceremony para sa pormal na turnover ng PCR machines sa Army.

Malaking tulong umano ang naturang donasyon sa coronavirus disease 2019 testing capabilities ng Philippine Army.

“Today, we again see ADB’s commitment. This equipment will extend the capacity of the operations of the molecular laboratory, effectively ensuring a healthier force,” ayon kay Sobejana sabay ng kanyang pasasalamat sa donasyong ito ng ADB.

Nauna rito, magkasama ang PA at ADB sa pag-deliver ng P250M halaga ng food packs sa may 162,000 kabahayang naapektuhan ng enhanced community quarantine sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. RNT