Pinakamataas na baha naranasan sa Cagayan

Cagayan – Naranasan ng mga taga-Cagayan Valley, lalo na ang lalawigan ng Cagayan, ang isa sa pinakamataas na baha sa kasaysayan mula sa Cagayan River makaraan ang walang tigil na malalakas na pag-ulan sa rehiyon nitong nagdaang mga araw na dulot ng bagyong Ulysses, amihan at La Niña. Kahapon lang, dakong alas-4:00 ng hapon, sa bayan ng Alcala, umabot ang taas ng baha sa 12.4 metro mula sa nasa 10 metro lang kamakalawa. Kaya naman, nanawagan na si Mayor Atty. Tin Antonio sa lahat ng mga mamamayan sa mababang lugar na magbakwit, sa tulong ng mga kapitan ng barangay. Ang mga ama o ina ng mga pamilya nabakwit ay isinailalim na rin agad ng antigen swab test upang matiyak na ligtas sa COVID-19 ang mga ito. Kasabay nito ang babala sa lahat na wala nang magagawa ang pamahalaang bayan para sagipin ang mga mamamayan sa gitna ng papalapit na dilim ng gabi. Nauna rito, napag-alamang pinulong na rin ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang lahat ng opisyal ng bayan na magsagawa ng mga evacuation sa lahat ng tiyak na maaapektuhan ng baha. Ipinaalam nitong binuksan na ang pitong pintuan ng Magat Dam na lalong nagbuhos ng maraming tubig sa Cagayan River. Sumampa na rin ang baha sa maraming parte ng Tuguegarao City at lalong binaha ang maraming parte ng Camalaniugan at Aparri. Bagama’t pinaghalong lupa at buhangin ang kalakhan ng poblacion ng Aparri, binaha na rin ang mga sahig dahil sa paglabas ng tubig mula sa kalupaan at kabuhanginan. Napilitang umakyat sa mga ikalawang palapag ang mga mamamayan habang tumakbo sa mga matataas na lugar ang mga residente. May naiulat nang pitong namatay sa rehiyon bagama’t isinasailalim pa sa pagsusuri kung may kaugnayan sa kalamidad ang pagkamatay ng mga ito. Fred Cabalbag