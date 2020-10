Planong online civil service exams matutupad – Palasyo

Manila, Philippines – Inireklamo ng isang pribadong samahan ng mga guro ang infomercial na gawa ng PLDT at Smart sa pagpapakita umano ng tila pambabastos ng isang anak sa kanyang inang guro. Tinukoy ni Eleazardo Kasilag, pangulo ng Federation of Associations of Private Schools Administrators (FAPSA), ang infomercial na Gabay Guro na ginawa para sa World Teachers Day ng PLDT-Smart Foundation (PSF) and the PLDT Managers Club Inc. (MCI). Ayon kay Kasilag, ipinakikita ng Gabay Guro ang kawalan ng respeto sa guro ng sarili niyang anak kaugnay ng paggamit ng teknolohiya na bahagi ng ng new normal na kalagayan sa edukasyon. Bosing na bosing umano ang asta ng anak sa kanyang inang guro habang binibigyan ng una ang huli ng instruksyon kung ano ang gagawin sa teknolohiya para sa online learning. Dahil dito, maaari umanong tularan ng mga estudyante ang inaasta ng anak laban sa mga guro. Bukod sa pambabastos sa guro, hindi rin umano maka-Filipino ang infomercial dahil inilalagay ang mga guro sa hindi magandang katatayuan sa halip na respetuhin. Hinihiling na ng FAPSA sa PLDT at Smart na gumawa ang mga ito ng pagbabago sa nasabing infomercial at ipakita ang teknolohiya na nagsusulong ng pag-ibig sa pamilya at Filipino values. Napag-alamang isang joint program ang Gabay Guro ng PSF at MCI na naglalayong suportahan at bigyang-parangal ang mga guro sa pamamagitan ng scholarship, training, hanapbuhay, pabahay at iba pang programa. RNT