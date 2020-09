PNP ‘di papayagang mang-abuso ang mga pulis sa socmed monitoring

Manila, Philippines – Inanunsyo ng Manila Electric Co. (Meralco) ang tapyas presyo ng kuryente na 6.23 sentimo kada kilowatt-hour hanggang P8.4288 kada kilowatt-hour ngayong Setyembre.

“Because of the reduced power demand in its service area during the community quarantine period, MERALCO continued to invoke the Force Majeure provision in some of its Power Supply Agreements (PSAs),” pahayag ng kompanya.

Ayon sa Meralco ito na ang pinakamababang presyo ng kuryente sa nakaraang tatlong taon.

Ito na ang ika-anim na rollback ngayong taon.RNT/ELM