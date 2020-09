PNP ipatutupad ang major decongestion plan

Manila, Philippines – Planong imbitahan ng government pandemic task force ang ilang ospital, laboratoryo, at disease reporting units (DRUs) sa isang pagpupulong upang pag-usapan ang incomplete case reporting system na nakaaapekto sa contract tracing efforts.

Ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles, nagpadala na sila ng “strongly worded” letter sa health facilities partikular sa Quezon City.

Ang naturang liham ay nilagdaan nila Nograles, Health Secretary Francisco Duque III, at Justice Secretary Menardo Guevarra.

“Nakakabahala nga na nakikita namin na meron mga disease reporting units na hindi nakakapagbigay ng tamang datos in terms of pangalan ng complete name, complete address, pati contact numbers of patients. Mayroon din tayo mga ospitals na ganun na hindi sila nagre-report ng mga complete addresses at contact details ng mga pasyente nila na may COVID at ganun rin ang mga confirming laboratories,” ani Nograles sa isang panayam.

“Dito tayo nagkakaroon ng gap sa pag contact tracing kaya iniisip namin na papatawag namin ito sa isang meeting itong mga ospital na ito, itong mga laboratories na ito at kumbaga kausapin namin sila kung bakit kulang-kulang yung mga data na binibigay nila sa DOH. (Department of Health) at Quezon City.”

“Kapag kulang ang data na binibigay o sina-submit nila, magkakaroon tayo ng problema sa contact tracing,” paliwanag pa nito.

Samantala, sa pagpapadala ng liham, ilang pasilidad na ang nagsumite ng kumpletong datos.

“Kailangan ayusin natin ito kaya ipapatawag namin sa meeting ang mga ito. i-ko-call namin ang attention.” RNT/FGDC