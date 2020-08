Pormal na pag-aayos sa MV Vienna Wood, kaanak ng nawawala oks na – PCG

Manila, Philippines – Kuntento ang Malakanyang sa pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng social amelioration program o SAP bilang coronavirus disease 2019 (COVID-19) emergency cash assistance sa mga mahihirap na pamilya.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pasado ang DSWD sa kanilang assessment sa kabila ng delay sa pamimigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo.

“Siguro po hindi magna cum laude ang grade, pero pasado naman po,” paliwanag ni Roque.

“Gayunpaman, humihingi po kami ng abiso kung nagkaroon po ng inconvenience doon sa mahahabang pila. Pero I can assure you po na nakipag-coordinate naman po ang DSWD doon sa ating FSPs [financial service providers] at saka kino-communicate naman po natin sa ating mga recipients na hindi naman kinakailangang mag-unahan para kunin iyong kanilang mga pera.”

Pagtitiyak ni Roque, mas magiging mabilis na ang transaksyon ng susunod na paglalabas ng SAP.

Maaalalang kasama sa Bayanihan to Recover as One Act ang ayuda na P5,000 hanggang P8,000 para sa mga kwalipikadong sektor. RNT/FGDC