Powers ni Duterte vs COVID-19, pinalakas sa Bayanihan 2 – Angara

Manila, Philippines – Sapamamagitan ng search warrant nakapaloob ang paglabag sa RA 9165, sinalakay ang isang shabu labolatory kahapon ng alas 3:30 ng hapon ng August 20, 2020 sa Sitio Agusuhin, Brgy Cawag, Subic, Zambales Ayon sa report ni Christian Frivaldo, regional director ng region 3 kay Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Director general Wilkins M. Villanueva ang pagsalakay ay pinagsanib na puwersa ng PDEA Region III at Regional director (RD,) provencial regional office 3 (PRO3) ng provincial director ng Zambales Provincial Police office( PD, ZPPO) at SUBIC MPS Kinilala ang suspek na sina Mark Rae Q. Lapid, may ari ng bahay may asawa nasa wastong taon gulang residente ng ng Sitio Agusuhin, Brgy. Cawag, Subic, Zambales (At-large) at Joven Salvador y Atizado alyas “Venjo”, caretaker/ property, 36 anyos binata residente ng Sitio Agusuhin, Brgy. Cawag, Subic, Zambales. Ayon kay Frivaldo ang Search Warrant na may No. 2020-13 ay nakapaloob ang kasong paglabag ng RA 9165 ay insyo ni Executive Judge Roline Ginez-Jabalde ng RTC Branch 74, Olongapo City nagredulta ang pagkakadiskubre ng shabu laboratory. Nadiskubre din ang mga ibat ibang uri ng precursors and essential chemicals na puwede ng gawin shabu, at mga ibat ibang uri ng Laboratory equipments. Val Leonardo.