Prepaid vaccine vs COVID-19, oks kay Recto; pero tablado kung PITC ang bibili

Manila, Philippines – Hindi papayag si Senate President Pro-Tempore Ralph Recto na ibigay sa Philippine International Trading Corporation (PITC) ang karapatan bumili ng bakuna laban sa corona virus 2019 (COVID-19) na pawang prepaid items sa international market.

Sa pahayag, sinabi ni Recto na tama ang kautusan ni Pangulong Duterte na kailangan magbayad muna ang pamahalaan upang makabili ng bakuna.

Aniya, hindi COD goods ang bakuna na puwedeng umorder sa Lazaza. “Hindi nito postpaid items kundi prepaid.”

Higit pa rito, may tila karera sa mga nasyon na nag-uunahan makabili na naipangako na ang unang batch sa mayayaman na bansa na nagbayad ng kanilang development.

“There is even an Amazing Race-kind of hunt among nations for vaccines. Officials of some of our ASEAN neighbors were reported to have jetted all over the world to scour for and secure supply contracts,” aniya.

Isa sa pinakamagandang pangyayari na kumilos na ang matanda sa Gabinete at umaasa tayong sila ang magdidikta ng tempo at hindi ang rank amateurs ng PITC na kung sisispatin ang pananatili nito sa tanggapan, makikitang walang bahid ng tagumpay.

“Kung nahihirapan ngang bumili ng suka, bakuna pa kaya?,” tanong ni Recto.

Sinabi ni Recto na umaasa ang Senado na matutuloy ang supply deal sa AstraZeneca dahil tumugma ang kanilang bakuna sa ating bulsa (na iniulat na pinakamura sa halagang $10 kada tao) at sa ating lagay ng panahon (na puwedeng ilagay sa ordinaryong refrigerator sa bahay).

“That will cut huge expenses for a cold chain, which the Pfizer vaccine would need as they have to be stored at -80 degrees Celcius (at -50 degrees, polar bears are known to freeze to death)—the infrastructure for which this tropical archipelago does not have,” ayon sa mambabatas.

Ayon kay Recto, pambili lamang ng bakuna ang nabanggit na halaga. Hindi kasama dito ang halaga ng pagdedeliber sa mamamayan, na nangangailangan ng PPEs, syringe, cold storage, post-vaccination surveillance, ang ilan.

“Ibig sabihin nito, tataas ang halaga, posibleng maging doble sa inisyal P73.2 bilyon na unang tawad, mas higit pa dito kung iyong kalahati ng ating bansa ay mababakunahan,’ paliwanag ni Recto.

“Let us go for universal immunization. We cannot emerge out of this pandemic and recoup what we have lost if our society is divided between the Haves (may bakuna) and the Have Nots (at wala),” aniya.

“Sana all” should be our fighting slogan,” giit pa ni Recto. Ernie Reyes