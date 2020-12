PRESIDENT MUST VETO ILLEGAL INSERTION IN 2021 BUDGET ABOLISHING PAO’s FORENSIC LAB

Nakatutuwa ang reaksyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang makita niya ang Mactan-Cebu International Airport.

“I am most proud to be a worker of a government that has produced something this beautiful and this good for the people,” ang sinabi ni Duterte sa kanyang talumpati.

Pinuri niya ang Filipino-owned construction company na Megawide, “ You have a very good track record. Basta bidding lang, walang problema; you can build all the airports that you want.”

Si Ed Saavedra ang CEO ng Megawide, ang nag-iisang kumpanyang Pilipino na solido ang track record sa pag-disenyo, pag-construct at pag-operate ng isang world-class na international airport na hinahangaan sa buong mundo.

Mula nang buksan ang Mactan-Cebu International Airport, ito ay nagtamo ng maraming International awards. Noong isang taon ay tinalo nito ang Jewel Changi Airport ng Singapore bilang “ best airport in the world ” sa ginanap na World Architecture Festival. Ang MCIA Terminal 2 naman ay nanalo sa “ Completed Buildings-Transport ” category, na tinalo rin ang Jewel Changi Airport at iba pa bilang outstanding global project.

Ngayon naman ay determinadong i-transform ng Megawide ang NAIA mula sa pagiging “the worst in Southeast Asia” na maging “the best in the Philippines.”

Ang Megawide Construction Corporation at ang consortium partner nito na GMR ng India, ang ikaapat na pinakamalaking airport operator sa buong mundo — ang powerhouse team na bumuo sa multi-awarded na Mactan-Cebu International Airport at Clark International Airport — ay nakatuon ngayon ang pansin sa Metro Manila, inspirado sa ginawang papuri ng Pangulo.

Ngunit parang may gustong ma-delay ang pinakaaasam-asam na proyekto ng Pangulo na pinangungunahan ng pangongontra ni PBA (Puwersa ng Bayaning Atleta) Partylist Congressman Jericho Nograles na mas piniling intrigahin ang magagandang proyekto ng Megawide.

Nakapagtatakang nakikialam si Nograles sa mga airport construction samantalang ang constituent ni Nograles ay mga atleta.

Kaya naman napilitang maglabas ng official statement ang Megawide: “ As widely-held, publicly listed companies, Megawide and GMR strictly adhere to all pertinent laws, rules, and regulations, especially relating to public infrastructure projects bidded by the Philippine national government. We have done so at the MCIA and will continue to do so for the rehabilitation and transformation of the Ninoy Aquino International Airport.”

“The NAIA proposal is no longer with GMR-Megawide but with Megawide alone,” patutsada ni Nograles. “GMR will not put a cent into the project. And the government is aware of this.”

Saan naman kaya napulot ni Nograles ang dispalinghadong akusasyon na ito?

Kamakailan lamang ang Philippine News Agency ay nagbalita na “Megawide and India ’ s GMR Infrastructure Ltd. has complied with the additional requirements necessary for its P109 billion unsolicited proposal to rehabilitate and transform the Ninoy Aquino International Airport (NAIA) into a world-class airport.”

Maraming nalilito kung bakit ganito ang iginagawi ni Nograles. Crab mentality kaya?