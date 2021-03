Prexy ng Tanzania pumanaw na

Manila, Philippines – Naitala ang 164 pagyanig at 67 tremors sa nakalipas na magdamag sa Bulkang Taal, batay sa PHIVOLCS.

Mayroon ding weak emission ng steam-laden plumes na may taas na 20 metro. emitted around 605 tons of sulfur dioxide.

Noong Marso 4, tumaas sa 71.8 degrees Celsius ang temperatura sa Taal Main Crater Lake.

Patuloy pa rin itong nakataas sa Alert Level 2 habang nagpaalala rin ang PHIVOLCS sa mga residente na mas maging maingat lalo pa at hindi maganda ang mga aktibidad dito. RNT/FGDC