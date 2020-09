Private school teachers prayoridad sa pagkuha ng learning support aides

Manila, Philippines – Inanunsyo ng Philippine Ports Authority (PPA) na tuloy-tuloy na ang kanilang biyahe na mga uuwi sa probinsya.

“Regular na po ang biyahe natin papunta sa mga probinsya pero

ang in-aallow lang po na bumiyahe ay ‘yun pong mga APOR o Authorized Persons Outside Residence at ‘yung pong LSI (locally stranded individual) na nakapag-comply ng mga dokumento ng nire-require ng LGU (local government unit),” saad ni PPA General Manager Jay Santiago sa isang panayam.

Dagdag pa nito, humiling ang LGU ng Iloilo City ng karagdagang araw na moratorium sa pagpapauwi ng stranded nilang mga residente.

“’Yun na lamang po ang hindi nakakabiyahe,” punto ni Santiago.

“Yun pong sinasabing nire-require ng swab test ng Dumaguete City wala po tayong maitulong ngayon dahil ‘yan po ay inire-require ng LGU. Ibig sabihin, allowed naman po ang biyahe sa Dumaguete City, may mga requirement lang po.”

“Pagdating doon, doon na ika-quarantine at doon na ia-RT-PCR test sapagkat mas sigurado po na negative sila kesa dito pa lang sa Maynila mag-PCR na at baka may ma-contract pa sa biyahe. Kaya mas maganda po doon sa port of entry sila ite-test,” paliwanag pa nito. RNT/FGDC