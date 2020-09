Probinsya sa buong bansa may COVID na

4 hours ago







Manila, Philippines – Nakapagtala na ng kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang lahat ng probinsya sa bansa, ayon sa ulat.

Sa pahayag ng Department of Health (DOH), kasunod ito nang makapagtala ang Batanes ng kauna-unahang kaso ng virus.

“Case has not been officially reported to DOH yet (as of 29 September 2020 database), but we have coordinated with the appropriate CHCD for relevant info. With Batanes recording a confirmed case, this means that all provinces have/ had Covid-cases na,” batay sa DOH.

“Currently, all provinces have reported at least one new case in the past 28 days,” lahad pa nito.

Ang naitalang bagong unang kaso sa Batanes ay isa umanong locally stranded individual o LSI na may travel history sa Laguna. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)