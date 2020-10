Proseso ng Ombudsman sa paglalabas ng SALN ni Pdu30 sundin – Malakanyang

Manila, Philippines – Nakatakdang amyendahan ni Senador Imee Marcos ang Anti-Money Laundering Act (AMLA) upang hindi mahirapan ang mga Pilipino sa loob at labas ng bansa hinggil sa transaksyong pinansiyal kapag nagdesisyon ang Paris based-Financial Action Task Force (FATF) na ideklarang hindi sapat ang ginawa ng Pilipinas sa pagsugpo ng money laundering.

Sa pahayag, sinabi ni Marcos, chairman ng Senate Committee on Economic Affairs na dapat pakinggan ng mambabatas ang panawagan ni Pangulong Duterte nitong weekend na amyendahan agad ang Anti-Money Laundering Act (AMLA), lalo na’t tatapusin na ng FATF ngayong Oktubre ang isang-taong observation period nito sa pagsusuri sa Pilipinas.

“Ang mga overseas Filipino workers (OFWs), mga negosyante, at pati na rin mga lokal na bangko ang matatamaan ng mga international sanctions, kapag idineklara ng FATF ang Pilipinas bilang money laundering hotspot,” pangamba ni Marcos.

“Maaaring magdesisyon ang international banks na higpitan ang mga Pinoy at hingan ng mas maraming identity check at mga dokumento o maaaring magpatupad ng mas mataas na transaction rates sa mga remittance. Ito’y magdudulot ng mas mataas na gastos at pagka-antala ng mga money transfer.”

“Maapektuhan nito ang gastusin sa araw-araw na pamumuhay at edukasyon ng pamilya ng mga OFWs na nasa gitna ng Covid-19 pandemic, at mababawasan rin ang tiwala sa bansa ng mga investor at mga lender o nagpapautang. Maaaari ring mabawasan ang foreign currency reserve ng bansa,” dagdag pa ni Marcos.

Ayon sa FATF, kumpleto ang pagtalima ng Pilipinas o fully compliant sa walo mula sa 40 rekomendado nilang amyenda sa AMLA, habang largely compliant sa 20, partial lang sa 11, at non-compliant sa isa.

Itinutulak ni Marcos na amyendahan ang AMLA at isali ang mga rekomendasyon ng FATF sa kanyang paghain ng Senate Bill 1545, para maalis ang Pilipinas sa ‘Grey List’ ng mga bansang itinuturing na ‘high-risk” dahil sa maling paggamit ng international financial system.

Layunin ng panukala ni Marcos na mabigyan ng kapangyarihan ang Anti-Money Laundering Council na gumamit ng investigative at surveillance techniques, mag-subpoena ng mga suspek, makapagsagawa ng search operations, makakumpiska o ipitin ang mga ari-arian, at hindi pwedeng pigilan ng mga korte maliban lang sa Court of Appeals o Korte Suprema.

Bukod sa pagsunod sa mga international standard sa pampinansyal na mga transaksyon, layon din ng Marcos bill na masugpo ang mga pagpipinansya sa mga teroristang grupo sa bansa sa pamamagitan ng pagsunod sa United Nations Security Council resolutions na naglilista ng mga indibidwal at mga grupo na hinihinalang terorista.

Una nang nagreport ang pamahalaan sa UN na ang mga remittance agencies, import/export companies, at mga non-profit organization ay ginagamit para mabigyan ng pinansyal na suporta ang mga terorismong aktibidad sa bansa.

“Talagang ang pag-amyenda sa AMLA ay isang national economic at national security emergency,” ani Marcos. Ernie Reyes