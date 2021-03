Proteksyon ng kababaihan sa pinagtatrabahuan, palalawakin ni Villanueva

1 hour ago







MANILA, Philippines – Naghain ng isang panukalang batas si Senador Joel Villanueva upang palawakin ang ipinagbabawal na pagkilos sa Labor Code na maituturing na diskriminasyon sa kababaihan.

Sa kasalukuyan, ayon kay Villanueva na ipinagbabawal na sa Labor Code ang ilang pagkilos at diskriminasyon laban sa kababaihan, pero kailangan pa ring iangkop ang batas sa alinsunod sa pagbabago ng panahon.

“Considering that almost 50 percent of our labor force is women, it is but proper to further expand and elaborate on the prohibited acts of discrimination against them,” aniya.

Sa ilalim ng Senate Bill NO.2093 na inawtor at inihain ni Villanueva, tinukoy na isang uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan at ipinagbabawal ang mga sumusunod:

Pinapaburan ang kalalakihan kaysa kababaihan na empleyado hinggil sa assignments o dismissal dahil sa gender

Tinatabla sa employment o statutory benefits ng kababaihan dahil sa gender

Layunin din ng panukala ni Villanueva na parusahan, hindi lamang employer na nagsagawa ng diskriminasyon kundi maging empleyado o sinoman na tumulong o kumampi sa paglabag.

Ipinagbabawal din ng Labor Code ang pagbabayad ng mas mababang kompensasyon sa kababaihan sa katulad na trabaho ng kalalakihan, promosyon ng kalalakihan kaysa kababaihan dahil sa gender, pagtatanggal sa buntis sa trabaho at umiiwas pabalikin ang kababaihan dahil baka mabuntis ulit.

“While these provisions in the Labor Code were a laudable effort to ensure the protection of women in the workplace and guarantee their equal treatment by employers, we believe it is necessary to revisit the scope of the prohibited acts of discrimination,” ani Villanueva sa panukala.

“Women shouldn’t be the last to be hired and first to be fired. When a firm is retrenching workers, women shouldn’t be the first to be shown the door simply because of her gender. Promotion should be based on performance and not denied on the basis of sex,” dagdag ng mambabatas. Ernie Reyes