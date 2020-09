Protesta salubong sa paggunita ng martial law

Manila, Philippines – Inihayag ni Department of the Interior and Local Government na paliliitin lamang ang social distancing o agwat ng mga tao sa mga pampublikong sasakyan kung hindi na libo at nasa daan na lang o higit pang mababa ang mga kasong coronavirus disease-19 sa bansa. Ginawa ni Año ang pahayag sa gitna ng kontrobersya sa pananatili o pagliit ng distansya ng mga tao. Sa huli, dinesisyunan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang problema sa pagpapanatili nito ng 1 metrong distansya sa halip na .75 o kalahating metro lamang. Ayon kay Año, may mga bansa nang nagpaliit ng agwat sa social distancing dahil talagang mababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa kanila. Kasama rito ang Thailand na may arawang kaso na 3, Malaysia – 25, Singapore – 61, South Korea – 234 at Japan – 763. Nasa 3,500 naman ang kaso araw-araw sa Pilipinas. RNT