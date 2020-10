PRRD nais ng public consultation sa pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant 

Manila, Philippines – Umakyat na sa 314,079 ang bilang ng mga kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa bansa, ayon sa pinakahuling tala ng Department of Health (DOH) ngayong October 1.

Sa datos, nasa 2,415 ang nadagdag na bagong kumpiramdong mga naitalang kaso.

Sa nasabing karagdagang bilang, 2,010 (83%) ang nangyari o naitala mula September 18 hanggang October 1, 2020 kung saan nangunguna pa rin ang NCR na may 727 at sinundan ng Region 4A (450 o 22%) at Region 3 (162 o 8%).

Umabot naman sa 254, 223 ang kabuuang bilang ng gumaling na sa sakit matapos na makarekober ang 771 pasyente.

Nasa 57 naman ang nadagdag sa deaths dahilan para umabot na sa 5,562 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Mula sa nasabing bilang ng bagong mga pumanaw, 37 ang naitala noong September; 10 noong August (17%); siyam noong July (15%); isa noong June (2%) at dalawa noong April (3%).

Samantala, hindi naman nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Data Repository System (CDRS) ang pitong laboratoryo. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)