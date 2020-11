PTFoMS pinakikilos na ng DOJ sa pagpatay sa mamamahayag sa Pangasinan

1 hour ago







Manila, Philippines – Pinakilos na ni Justice Secretary Menardo Guevarra ang Presidential Task Force on Media Security upang tukuyin ang detalye ng pagpatay sa kolumnista at radio commentator na si Virgilio Maganes sa Pangasinan kaninang umaga.

Batay sa kautusan ni Guevarra, dapat matukoy ng task force kung ang pamamaslang ay may kinalaman sa pagiging media practitioner ng biktima.

Nais malaman ng kalihim kung may kinalaman din ang insidente sa naunang tangkang pagpatay kay Maganes noong November 2016.

Sa ulat ng pulisya, si Maganes ay binaril ng isang hindi pa nakikilang salarin sa harapan mismo ng kanyang tahanan sa Villasis, Pangasinan.

Kinondena na ng iba’t ibang media organizations gaya ng National Union of Journalist of the Philippines at College Editors Guild of the Philippines. Teresa Tavares