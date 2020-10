Public bidding sa kontrata ‘di solusyon sa pagbaba ng singil sa kuryente – solons

Manila, Philippines-Papayagan na ang 100% operasyon ng mga negosyo at iba pang aktibidad sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine subalit kailangang sumunod sa minimum health at safety standards. Ito ang pinakahuling circular na inilabas ng Department of Trade and Industry ngayong Sabado, Oktubre 3, 2020. Sa ilalim ng Memorandum Circular NO. 20-52, pinapayagang mag-operate nang 100% capacity ang mga nasa Categories II at III, kabilang ang mining and quarrying, financial services, legal and accounting, management consultancy activities, architecture and engineering activities, technical testing and analysis, scientific and research development, advertising and market research, computer programming, publishing and printing services; film, music and TV production; recruitment and placement agencies for overseas employment, photography services; wholesale and retail ng mga sasakyan at repair ng mga sasakyan. Sakop din ng circular ang non-leisure wholeseale and retail establishments. Samantala, ang mga barber shop at salon ay pinapayagan lang sa 75% capacity at kailangang isaalang-alang ang physical distancing. Nakasaad din sa circular na ang mga mall at commercial center ay kailangan pang sumunod sa mahahalagang guidelines ng DTI. Kinakailangan ding sumunod sa safety guidelines na inilabas ng Department of Public Works and Highways ng mga public at private construction project. Gayunman, pinapayagan ng DTI ang mga restaurant at fast-food establishment na tumanggap ng mahigit sa 50% capacity para sa dine-in services subalit kailangang sumunod sa physical distancing. Papayagan na ring mag-operate nang 24 oras ang mga dine-in, take-out at delivery services. Nabatid na mananatili sa GCQ hanggang sa katapusan ng Oktubre 2020 ang Metro Manila, Batangas, Tacloban City, Bacolod City, Iligan City at Iloilo City. RNT