Publiko binalaan ng SEC sa text scam gamit ang pangalan ni PRRD

Davao City, Philippines- Binalaan ng Securities and Exchange Commission ang publiko laban sa “text scam” na gumagamit ng pangalan ni President Duterte at nagpapadala ng mensahe na nanalo sila ng P750,000 sa pamamagitan ng electronic raffle.” Sa kanilang advisory nitong Huwebes, sinabi ng ahensya na hindi rehistrado ang “President: Rodrigo Duterte Charity Foundation” bilang isang korporasyon at kumpirmado ring peke ang Policy and Specialized Supervision Sector ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa ahensya, nanghihingi ang naturang foundation ng pera mula sa mga recipient para umano makuha ang kanilang prize money. Pinaalalahanan nito ang publiko na agad iulat sa National Telecommunications Commission, National Bureau of Investigation, BSP, Department of Trade and Industry at SEC ang ganitong iligal na gawain. Nag-isyu rin ang SEC ng advisory laban sa apat na kompanyang nanghihingi ng investment mula sa publiko tulad ng Sharelink Ads and Cryptotrading, Cashdrop, Coinmax.PH at Lokalplate. Aniya, ang Sharelink Ads and Cryptotrading na pinamumunuan ng isang Cedric V. Suarez, ay sangkot sa digital marketing at cryptocurrency trading kung saan pinagbabayad ang miyembro ng P1,500 kada account at kikita sa pamamagitan ng Sharelink Ads Bonus ng P1,500 o P150 araw-araw sa pamamagitan ng pag-share ng link ng kompanya sa kanyang Facebook account sa loob ng 10 araw o 100% return sa loob ng 10 araw; direct referral bonus kung saan kikita ng P150 kada member-recruit; pairing income kung saan kikita ng P200 sa bawat pairing sa ilalim ng kanyang structure; leveling bonus na kikita ng P200 per level at crypto trading bonus na P50 kada araw sa loob ng 60 days o kabuuang P3,000 o 200% return sa loob ng 60 araw. Idinagdag pa ng SEC na niloloko ng Cashdrop ang publiko na mag-invest online o sa pamamagitan ng internet habang nag-aalok ang Coinmax.ph ng scheme kung saan pinag-i-invest ang miyembro na kikita ng mula 90% hanggang 150% return at ang Lokalplate ay nag-aalok ng investment sa publiko kung saan ang franchisee na mag-i-invest ng P12,888 ay kikita ng P40,000 hanggang P80,000 kada buwan bukod pa sa komisyon at iba pa. RNT