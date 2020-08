Pulis, kasabwat huli sa entrapment operation

3 hours ago







Manila, Philippines – Inaresto ng Cavite police ang isang miyembro ng pulisya t kasama nito nang nagkasundo na kotongan at hingan ang isang ginang kapalit ng paglaya ng anak na nakakulong sa Imus PNP Custodial Center sa Imus City, Cavite. Sa report Kasong Robbery (Extortion) ang isinampa laban kina PSSgt Ronald Laurente at Tricia Francesca Santos, kapwa residente ng Kawit, dahil sa reklamo ni Floredeliza Paming, 39, may-asawa ng 27 Regata Anabu IG ng nasabing lungsod. Batay sa reklamo ng biktima kay PMSgt Tristan Tamayo ng Imus CPS, humingi umano si Santos kay Paming ng halagang P20,000 at P30,000 noong August 3 at 6, ng kasalukuyang taon kapalit ng pangakong aayusin ng una ang piyansa ng kanyang anak na nakakulong sa Imus Custodial Center dahil sa kasong paglabag sa Sec 5, 11 at 26, Art II ng RA 9165 at karagdagang P65,000 noong August 24 para sa iba pang gastusin. Ipinangako umano ni Santos na makakalabas ang nakakulong nitong anak sa susunod ng Linggo pero dumating ang nasabing araw pero hindi nakalabas ang kanyang anak. Noong August 28, muling humingi si Santos kay Paming ng halagang P250,000 para sa piyansa ng kanyang anak pero nagduda na ang huli kaya humingi ng tulong sa pulisya kaya ikinasa ang entrapment operation ng mga operatiba ng IMEG, RSOU4A at Imus MPS na nagresulta sa pagkakaaresto ni Santos. Sa isinagawang imbestigasyon, nalaman na kasabwat ni Santos si PSSgt Laurente na siya umanong nag-udyok sa una na kotongan ang biktima dahilan upang arestuhin ang kanilang kabaro. Margie Bautista