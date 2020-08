Pulis na may COVID, 2,249 na

Share

Manila, Philippines – Kung hindi kaagad aaksiyon ang pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporatioin (PhilHealth) laban sa sistimatikong korapsiyon sa ahensiya, tiyak na malulugi ito ng P90 bilyon sa taong kasalukuyan at inaasahang malulugi ng P147 bilyon sa 2021, ayon kay Senador Juan Edgardo “Sonny” Angara.

Sa pahayag, sinabi ni Angara, chairman ng Senate committee on finance, na kundi matatakpan ang butas sa PhilHealth upang mapigilan ang paglulustay sa ahensiya, tuluyan na itong magbabangkarote.

Nabulgar sa ginanap na pagdinig ng Senado sa malawakang korapsyon sa PhilHealth, na naglahong parang bula ang mahigit P15 bilyon ang kinurakot o ninakaw sa kaban nito ng itinuturing na sindikatong mafia sa ahensiya.

Sinabi ni Angara na nakababahala ang pagkawala ng ganoong kalaking pondo sa leakages o korapsyon dahil ginagamit na ng ahensiya ng reserbang pondo nito.

“It is expected to record a net operating loss of P90 billion this year and P147 billion in 2021 as benefit payouts continue to increase because of the pandemic,” giit ni Angara.

“With the actuary saying reserves will run out in 2021, drastic action is needed against any mafia and corrupt practices at PhilHealth. Congress has appropriated approximately P400 billion for PhilHealth in less than a decade (not including premiums). We need stronger safeguards and better systems,” dagdag ng senador.

“PhilHealth has shown weak institutional checks and balances as it has been plagued over the years by fraud, scandals and scams such as those involving cataract and dialysis claims and now this,” aniya.

Iginiit ni Angara na kailangan na ang aktibong pagkilos ni PhilHealth president at CEO Ricardo Morales laban sa korapsyon upang magkaroon ng tunay na reporma sa institusyon.

Tinukoy pa ni Angara kung paano tumugon si Morales sa whistleblower sa pamamagitan ng pagkastigo sa kanila sa halip na iberipika ang impormasyon.

“Many whistleblowers are far from being perfect and blow the whistle for highly partisan or political reasons. He (Morales) may be right that they may have suspect motives but the issues they raise may also be valid and he should make the most of the information given,” ayon kay Angara.

“He asks for support for greater spending on IT yet matamlay siya dito sa issue ng overpricing. He has to be more outraged,” dagdag niya.

Sa kanyang manipestasyon sa ginanap na pagdinig, ipiresenta ni Angara ang ilang rekomendasyon upang takpan ang mga pagkukulang at maiwasang bumagsak ang PhilHealth.

Pangunahing sa listahan ang pagsagawa ng special audit sa pondo ng PhilHealth na partikular susuriin ang pagbabayad na isinagawa sa mabilisang pamamaraan.

“This is called for or has support under the Universal Healthcare Law. It also has support under the GCG (GOCC Governance Act of 2011) law where the head of the GCG can call for a special audit of any government corporation. I think it’s about time we look in depth not just at the macro, but the micro situation,” ayon kay Angara.

Aniya, kahit may kuwestiyon sa overpricing ng PhilHealth information technology (IT) projects, dapat mayroon ng maayos na pamuhunan sa malakas na IT system upang sugpuin ang panloloko at mapaunlad ang overall efficiency nito.

“We need to invest in IT but it should not be an investment in a black hole na hindi natin nakikita saan napupunta yung pera. Kailangan may hangganan, may finish line. Ano yung roadmap? What are we aiming for? It must be finite, it must be definite,” ayon kay Angara.

Iminungkahi din ni Angara na magtalaga ng independent board member sa PhilHealth upang bantayan ang pondo nito. Ernie Reyes