Pwet nina KC Concepcion at Erika Poturnak nagpatalbugan sa social media! 

Manila, Philippines- Posibleng bumagsak ng 9 percent ang rice imports ng Pilipinas dahil sa mababang produksyon mula sa nangunguna nitong mga supplier, ayon sa United States Department of Agriculture.

Ayon sa USDA, posibleng bumaba ng 3 milyong metriko tonelada ang rice imports ng bansa mula sa dati nitong projection na 3.3 milyon MT dahil sa mababang suplay sa Thailand at Vietnam.

“Global trade is expected to contract with reduced imports by the Philippines, Nigeria, and Cote d’Ivoire as major exporters Thailand, China, and Vietnam face tighter supplies,” ayon sa ahensya.

Dagdag pa ng USDA, posibleng bumaba ng 0.5 percent o 500.049 milyon MT ang global production dahil sa mababang ani mula Thailand na bababa sa 1.9 percent; China na bababa sa down 1.3 percent; at Vietnam na bababa sa 0.7 percent.

Sa kabila nito, sinabi rin ng ahensya na ang produksyon ng bigas ngayong taon sa bansa ay nasa 11.91 milyon MT na tumaas ng 1.5 percent kumpara sa mga nagdaang taon.

Sa datos ng pamahalaan, lumalabas na aabot sa 1.457 milyon MT na mas mababa kumpara sa 1.491 million MT na naitala sa noong nakaraang taon. RNT/LF