Recto sa DOH: Zero debt sa healthcare workers, gawing ‘New Year’s resolution

Manila, Philippines – Hinikayat ni Senate President Pro-Tempore ang Department of Health (DOH) na gumawa ng “New Year’s resolution na mabayaran ang lahat ng healthcare workers bago sumapit ang Bagong Taon.

Sa pahayag, sinabi ni Recto na dapat bago amg-Noche Buena, bayad na ang lahat ng pagkakautang ng pamahalaan sa lahat ng healthcare frontliners.

“Or before the clock strikes 12 on New Year’s Eve, fully paid na lahat ng pandemic frontliners natin,” ayon kay Recto.

Sinabi ni Recto na hindi na kailangan pang mag-carolling ang mga healthcare workers, na lubhang may malaki tayong utang na loob, upang makuha ang kanilang sahod at benepisyo

“Ang pangit kung 2021 na, nanga-ngaroling pa rin sila ng hazard pay na matagal na dapat naibigay. All those brave nurses, doctors and other frontliners, wherever they are, should have zero-billing at the start of the year,” ayon kay Recto.

“These are the people who will vaccinate us against the coronavirus next year. Can we not begin the year with zero debts to them?”

Punto ni Recto, mahigit isang buwan nang hindi nababayarang ang pandemic allowances ng libu-libong healthcare workers na kilala naman ng DOH kung sino kaya umuusbong ang katanungan sa abilidad ng pamahalaan na mapukaw ang mahigit 100 milyong katao.

“If we have problems with the payroll of a relatively few, then what gives us the confidence to execute a vaccine delivery plan that is massive in scale, precisely orchestrated, and within a limited time window?” saad pa ng senador.

Aniya, inatasan ng Bayanihan 1 at 2 ang pagbibigay ng sahod at non-monetary incentives sa pribado at pampublikong medical workers na lumahok sa giyera laban sa COVID-19.



Sinundan pa ito ng isang administrative order na ipinalabas ni Pangulong Duterte.

Ilang dito ang Actual Hazard Duty Pay para sa private at public health workers, Special Risk Allowance para empleyado ng pamahalaan, at tax-free compensation sa public at private healthcare workers na nahawa sa COVID-19: P1 million namatay, P100,000 para sa severe o critical cases at P15,000 for mild o moderate infections.

Sa ilalim ng Administrative Order No. 35, makakakuha ang bawat health workers ng hazard pay na P3,000 kada buwan ng duty.

Nagbigay din ang AO 36 na karagdagang COVID-19 special risk allowance na hindi lalampas sa P5,000 isang buwan.

“But last week’s Senate debates on the DOH’s 2021 budget revealed that thousands of these frontliners have not received theirs for months.” Ernie Reyes