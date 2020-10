Relasyong Nash Aguas, Mika dela Cruz, dalawang taon na

Manila, Philippines – Inihayag ng Monetary Board (MB) ng Bangko Sentral ng Pilipinas’ (BSP) aprubado na ang pautang sa pambansang pamahalaan sa mga buwan ng Hulyo-Setyembre ngayong taon. Ginawa ang pag-apruba sa bisa ng Letter of Instructions No. 158 na may petsang Enero 21, 1974 na bago magkaroon ng negosasyon sa utang ang pambansang pamahalaan, pambansang ahensya at institusyong pananalapi ng pamahalan, kailangang dumaan muna at aprubado ng MB. Higit dito, sinasabi ng Konstitusyon na rekisitos sa dayuhan o garantisadong pangungutang ng pamahalaan ang pag-apruba ng BSP, sa pamamagitan ng MB. Kinakailangan umano ang mga rekisitos na ito upang makontrol ang dayuhang pangungutang at maging maaayos ang paggagamitan ng mga utang. Batay sa rekord, mas malaki ang dayuhang utang ngayong taon na $3.919B kumpara sa $2.654 utang sa katulad na mga buwan noong nakaraang taon. Binubuo ang utang ng limang project loans na nagkakahalaga ng $1.979B at anim na program loans na $1.940B. Ikakalat ang utang sa imprastraktura – $1.458B; tugon sa COVID-19 pandemic – $1.247B; repormang agraryo at pag-unlad ng agrikultura – $770.000 milyon; financial inclusion programs – $417.420M; at reporma sa lokal na pamamahala – $26.530M. RNT