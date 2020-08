Religious activities kanselado muna bilang suporta sa health workers-Pabillo

Share

Manila, Philippines – Nakabalik na ang mahigit 114,000 mga returning overseas Filipino workers (OFWs) sa kanilang mga aprobinsya sa pamamagitan ng Hatid tulong program ng pamahalaan simula noong Mayo 15 ayon sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Ayon kay OWWA Administrator Hans Leo Cacdac, 114,291 OFWs na ang kapiling na ang kanilang pamilya sa kani-kanilang probinsya base sa pinakahuling tala noong Hulyo 30.

Mula sa nasabing bilang, pinakamaraming naihatin noong Mayo 25 hanggang Mayo 31 na may 25,002 na sinundan nitong Hunyo 22 hanggang 28 na may 10,231; Hulyo 6 hanggang 12 na may 10,163; Hunyo 29 hanggang Hulyo 5 na may 9,113 at Mayo 15 hanggang 24 na may 8,922.

Kabilang sa mga ahensyang tumulong na maihatid ang mga OFW sa pamamagitan ng Inter-Agency Task Force (IATF) ay ang Department of Labor and Employment, OWWA, Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines, Department of Health, Department of the Interior at mga local government unit.

Nabatid na ang mga repatriated OFWs ay naibalik sa kanilang mga probinbsya sa Luzon, Visayas, at Mindanao sa pamamgitan ng mga sasakyang panghimpapawid, pandagat at mga bus. RNT/LF