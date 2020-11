RemateThoughts: Saturday, November 14

Batay sa report ng pinagsamang puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-Caraga, pulisya ng Agusan del Sur at Regional Intelligence Division-13, dakong 3:30 p.m. ng Nobyembre 12, 2020 nadakip ang suspek sa Banker’s Village Brgy. Jaro, Iloilo City.

Nagresulta ang pagkakaaresto sa suspek sa bisa ng dalawang warrant of arrest sa kasong syndicated estafa na inisyu ni Judge Fernando Fudalan Jr, acting presiding judge sa RTC, Branch 7 na nakabase sa Bayugan City, Agusan del Sur at walang inirekomendang piyansa .

Ayon sa ulat, si Celis ay ikatlo na most wanted person sa manhunt Charlie sa regional level ng Police Regional Office PRO-13 at ikapito na Most Wanted Person sa Provincial Level sa Agusan del Sur na may kaugnayan sa Ponzi Scheme investment scam sa Caraga Region at Region 11./Mary Anne Sapico