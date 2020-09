Rider dedbol sa kasalubong na dyip

Calabarzon, Philippines – Binuksan na ng Department of Health (DOH)-CALABARZON (Cavite Laguna Batangas Rizal Quezon ) sa publiko ang kauna-unahang Center na nag-aalok sa makalumang pamamaraan ng pangagamot.

Sinabi ni DOH-Regional Director Eduardo C, Janairo na isang magandang altenatibo ang pagubukas sa publiko ng Traditional Complimentary and Altenative Medicine (TCAM) upang sa pagkapanganak pa lamang sa isang bata ay maumpisahan na ang paggagamot sa pamagitan ng isang traditional at alternative medine upang hindi sila maging drug dependent.

Dagdag pa ni Janiato na higit na nakakabuti rin ang traditional medicine sa mga nakatatanda upang hindi sila masanay sa pag-iinom ng mga gamot.

“Kahit sino pwedeng pumunta dito, me sakit man o wala. Lalo na ang ating mga elderly na mayroong mga dinaramdam at sa mga kababayan natin na gustong magpagamot gamit ang complementary at alternative medicine para hind sila maging drug dependent.” paliwanang ni Janairo

Ayon pa kay Janiao na mainam din na sabayan ng ehesisiyo at tamang pagkain.

“Kaya importante dito ang nutrition, regular exercise at iba pang modalities na pwde nating ipasok sa TCAM kasi ito ang magpapatunay na hindi mo kailangang uminom ng maraming gamot at yung sakit mo sa pagtanda ay mababawasan o hindi ka magkakasakit lalo na kung uumpisahan natin ito during early stages of life,” dagdag pa ng Regional Director.

Kabilang sa mga serbsiyong medikal na inaalok ng TCAM ay ang acupuncture, yoga, ventosa, moxibustion and herbal medicines.

Ang TCAM at pakikiisa sa Alliance of Health Oriented Neighbors (AHON) na matatagpuan sa Batangas Medical Center (BatsMC) ay may sariling kuwaro para sa kanilang mini- micro laboratory, spa, assessment at evaluation, yoga at music therapy, medical work out at relief and wellness para sa kanilang mga pasyente. Jocelyn Tabangcura-Domenden