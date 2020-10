RollyPH, supertyphoon na; may bugsong 281km/oras – JTWC

Manila, Philippines – Sinabi ng Gallup, isang Washington-based analytics and advisory firm, na napanatili ng Pilipinas ang pang-50 na pwesto sa maraming bansang sinarbey nito ukol sa kapayapaan at kaayusan. Kasama ng Pilipinas ang mga bansang Australia, New Zealand, Poland at Serbia habang Singapore ang nanguna sa gradong 97 samantalang pinakasamang grado na 43 ang nakuha ng Afghanistan. Sinarbey ng Gallup ang damdamin ng mga tao sa personal na seguridad at pagtingin ng mga ito sa mga alagad ng batas. Apat na katanungan ang isinalang sa mga mamamayan gaya ng sumusunod: 1) Sa lungsod o lugar na tinitirhan mo, may kumpiyansa ka ba sa mga pulis?; 2) Ramdam mo bang ligtas ka wa paglalakad sa gabi at nag-iisa sa lugar na iyong tinitirhan?; 3) Sa nakalipas na 12 buwan, ninakawan ka na ba o miyembro ng pamilya mo ng salapi o pag-aari?; at 4) Sa nakalipas na 12 buwan, may nanakit o nanakot ba sa iyo? Dahil sa magandang rekord ng Pilipinas, ipinaliwanag ni Police Lt. Gen. Guillermo Lorenzo Eleazar, commander ng Joint Task Force COVID Shield, kung paano ito natamo ng Pilipinas. Sinabi nitong nagkasama ang magandang gawa ng mga alagad ng batas na pulis, bumbero, coast guard, sundalo at iba pa at dedikasyon ng mga ito sa trabaho sa pagkamit ng Pilipinas ng magandang grado. Nakatulong umano nang husto ang pagpokus ng mga ito sa walong krimen na karaniwang nagaganap gaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping ng motorsiklo and ibang sasakyan. Nakatulong din umano nang husto laban sa krimen ang mahigpit na pagbabantay pumuputok na coronavirus disease o COVID-19. Paliwanag ni Eleazar, bumagsak ang nasabing mga krimen sa 21,729 noong Marso 17-Oktubre 28, 2020 mula sa 339,920 para sa kaparehong panahon bago ang pandemya. Sa unang 42 buwan naman ng administrasyong Duterte, bumaba ng 62 porsyento ang nasabing mga krimen kumpara sa unang 42 buwan ng administrasyong Aquino. Sa panahon umano ni ex-President Benigno Aquino III, may 900,200 kaso mula Enero 2013 hanggang Hunyo 2016 samantalang may 341,232 kaso ang administrasyng Duterte mula Hulyo 2016 hanggang 2019. Ganito rin ang ibinagsak ng krimen maging sa Metro Manila para sa nasabing mga panahon ng dalawang administrasyon. Diin ni Eleazar na alam ng mga Filipino ang mga sakripisyo at ginagawa ng mga alagad ng batas laban sa krimen at COVID-19 at ramdam ng mga mamamayan ang bunga ng ginagawa ng mga alagad ng batas kaya naman, lumabas ang mga ito nang isalang sila sa sarbey ng Gallup. RNT