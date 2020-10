Roque, nagpasalamat sa Boracay lifeguard sa pagligtas sa kanya

Manila, Philippines – Tiwala si Justice Sec. Menardo Guevarra na hindi magiging hadlang sa legal na proseso si Pangu,ong Duterte sa sandaling mapatunayan ng task force na dapat mapanagot din sa kaso sa Philhealth si Health Sec Francisco Duque.

Sa kabila ito ng naging pahayag kamakailan ng pangulo na wala siyang makitang magandang rason para i-prosecute ang isang taong inosente, na pagtukoy kay Duque.

Paliwanag ni Guevarra, nagpahayag lamang ng pagtitiwala si Duterte kay Duque nang mabanggit niya ito.

Pero, hindi umano ito nangangahuluhan na pag-abswelto na ng presidente kay Duque partikular sa mga isyu ng katiwalian sa PhilHealth.

Kung may matibay na ebidensya laban sa sinuman at anuman ang posisyon nito, tiwala si Guevarra na mananaig sa Pangulo ang “prosecutorial blood” nito.

Sa panig naman ng DOJ partikular ang Task Force Philhealth, sinabi ni Guevarra na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho alinsunod sa utos ng presidente na mag-imbestiga, papanagutin at ipakulong ang mga mapapatunayang tiwali sa Philhealth.

Nauna nang kinuwestyon ng mga mambabatas sa Senado at iba pang mga grupo ang hindi pagkakasama ni Duque sa mga sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay sa mga kontrobersya sa PhilHealth. Teresa Tavares