Russia, India kampeon sa Chess Olympiad

UNITED STATES – Nagpositibo sa nakamamatay na coronavirus ang bilyonaryong si Gayle Benson na solong may-ari ng National Football League team na New Orleans Saints at New Orleans Pelicans sa NBA.

Kinumpirma ito ni Greg Bensel, vice president of communications and broadcasting ng naturang dalawang prangkisa at sinabing naka-quarantine ngayon si Benson at patuloy pa rin ang trabaho sa bahay nito.