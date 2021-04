Sara Duterte pumunta ng Singapore para sa ‘personal health management’

CAGAYAN-Sa kulungan ang bagsak ng isang madre at dalawang drayber matapos mahuli ang mga ito sa pagpuslit sana ng illegal na pinutol na kahoy sa isang IATF COVID-19 & B2B Checkpoint, Brgy. Cabanbanan Sur, Gonzaga, Cagayan.

Sa ipinarating na ulat ni PCapt Jhun Jhun Balisi, hepe ng PNP Gonzaga kay PCol. Ariel Quilang, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office o CPPO ang tatlong naaresto ay sina Gerald Suquin, 38-anyos, may-asawa, school driver ng St Anthony’s Academy at residente ng Brgy Calayan, Gonzaga, Cagayan, Edmund Barreto, 47-anyos, may-asawa, school maintenance ng St Anthony’s Academy na residente ng Brgy Minanga, Gonzaga, Cagayan at Regina Vallejo, 59-anyos, dalaga, madre ng Franciscan Apostolic Sister’s na naka-assigned sa St Anthony’ Academy na tubong Annafatan, Amulung, Cagayan na pansamantala naninirahan sa Brgy. Paradise, Gonzaga, Cagayan. Narekober sa pag-iingat ng mga ito ang 52 piraso na nilagaring kahoy ng ibat-ibang sukat na sakay sa isang L300 Mitsubishi, plate number NSO 349 na nakatakda sanang ipuslit ng mga ito. Una rito, nang matapat ang sinasakyan ng mga suspek sa naturang checkpoint ay dito hinanapan ng mga kaukulang dokumento subalit walang maipakita ng mga ito kung kaya’t dinala agad sa himpilan ng pulisya. Sa ekslusibong panayam ng REMATE kay PCapt. Balisi na galing umano sa bayan ng Sta Teresita ang mga nakumpiskang illegal na nilagaring kahoy. Nahaharap sa kasong may kinalaman sa paglabag sa PD. 705 o illegal na pamumutol ng kahoy. REY VELASCO