Seaborne operations specialization nais ni Cascolan sa SAF

Manila, Philippines – Pormal nang inirekomenda ni Senator Christopher “Bong” Go kay Pangulong Rodrigo Duterte ang paglikha ng mas pinalawak na inter-agency task force na magsisiyasat sa sistematikong katiwalian sa pamahalaan. Ang task force ay isang inisyatiba upang malinis ang mga ahensiya ng gobyerno, alinsunod sa pinaigting na kampanya ni Pangulong Duterte laban sa patuloy na kurakutan sa gobyerno. Ginawa ni Go ang rekomendasyon sa Pangulo dahil sa mga report na talamak pa rin ang systemic corruption sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno, gaya ng Department of Public Works and Highways, ang ‘pastillas’ scheme sa Bureau of Immigration, extortion sa Bureau of Customs, paglulustay ng pondo sa Philippine Health Insurance Corporation, rice smuggling sa agriculture sector at marami pa. “It is enraging to hear such reports because we, led by President Duterte, have always adopted a zero-tolerance policy on corruption. This is why I am recommending to the President to create an enhanced task force to put an end to these unscrupulous activities plaguing our bureaucracy,” ani Go. “Imbestigahan dapat lahat. Wala tayong pipiliin, wala tayong sasantuhin. Kasuhan na ang mga dapat makasuhan. Tuluyan ang mga dapat tuluyan. Towards the last one year and eight months of this administration, we must not hesitate in cracking down on corruption,” idiniin ng senador. Ipinaliwang ni Go na ang panukala niyang task force ay mas malawak at pinalakas na bersyon ng naunang nilikhang task force para imbestigahan ang anomalya sa PhilHealth. Sasaklawain nito ang lahat ng government agencies at magiging aktibo hanggang sa katapusan ng termino ni Pangulong Duterte sa 2022. “Nag-usap po kami ng Pangulo. Bagamat exasperated na po siya dahil sa mga nababalitang laganap na corruption, hindi tayo papayag na masira ang magandang pagbabago na pinaghirapan nating lahat noong nakaraang mahigit apat na taon dahil lang sa kalokohan ng iilan,” aniya. “Sa natitirang isang taon at walong buwan, mas palalakasin pa natin ang kampanya laban sa korapsyon, kriminalidad at iligal na droga,” idinagdag ni Go. Ayon kay Go, magiging mandato ng task force na magsagawa ng malalim na pagsisiyasat sa mga katiwalian sa lahat ng sangay ng gobyerno, magsagawa ng lifestyle checks sa mga opisyal, mag-audit ng pampublikong pondo, mag-prosecute at maghain ng kaso sa mga akusado, magrekomenda ng suspensyon kung kinakailangan at magpakulong ng mga mapatutunayang guilty sa kaso. “It is important to remove the ‘bad eggs’ para hindi na makasira pa sa serbisyo ng gobyerno o makahawa pa sa mga ibang kawani ng gobyerno na nais lang magsilbi sa kapwa Pilipino,” ani Go. Kaya naman binalaan ni Go ang mga public servants na mamuhay nang naaayon sa values at standards sa ilalim ng Republic Act No. 6713, kilala rin bilang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. “Hindi lang po ‘yon, dapat po ma-lifestyle check rin ang mga nasa gobyerno para matingnan po kung saan nila kinukuha ang kanilang pera. ‘Yung iba dyan hindi naaayon sa kanilang sweldo ang pamumuhay — sweldong gobyerno pero buhay milyonaryo,” sabi ni Go. “I now reiterate my appeal to our agencies and my fellow public servants to shape up now, because our people deserve nothing less but the best kind of service from a government that puts the welfare and interests of every Filipino first before their own,” anang mambabatas.RNT