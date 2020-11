Sen. Go bumisita sa mga nasunugan sa Sta. Mesa, Manila

1 hour ago







Manila, Philippines – Binisita na rin ni Snator Bong Go sa mga nasunugang pamilya sa Sta. Mesa, Maynila Ngayong Miyerkules.

Bagamat mabigat ang pinagdadaanan ngayon ng mga nasunogang pamilya, pinawi naman ito ng senador sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda sa bawat pamilya.

Ayon sa senador, maliban sa ayuda na kanyang ipagkakaloob ay binitbit din niya ang ilang ahensya ng gobyerno na maaroing makapagbigay ng tulong sa mahigit 600 pamilyang nawalan ng bahay dahil sa malaking sunog na naganap sa Anonas St. Sta.Mesa.

Mayroon ding financial assistance na ibibigay ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pamamagitan ng Assistance in Crisis Situation.

Bukod pa aniya sa livelihood o pangkabuhayan na ibibigay naman ng Department of Trade and Industry (DTI), ang National Housing Authority (NHA) naman ay magbibigay naman ng pambili ng housing materials upang makapagsimula muling makabangon ang mga residente.

Sinabi ng senador sa mga residente na huwag mawalan ng pag-asa kahit nasunugan ay manatiling maging matatag dahil ang mahalaga aniya ay walang nasaktan o nagbuwis ng buhay sa malaking sunog na naganap.

Maaalalang Lunes nang alas-3 ng hapon ng sumiklab ang sunog sa residetial area sa Anonas St., kung saan umabot ito sa ikaapat na alarma.

Dahil sa kakulangan ng suplay ng tubig, mabilis na kumalat ang apoy sa kalapit na kabahayan bukod pa sa malakas na hangin na nagpalakas at nagpalaki sa sunog kung saan maging ang isang gusali ng Polytechic of the Philippines (PUP) ay nadamay rin umano sa sunog.

Tinatayang mahigit sa isang milyon ang natupok ng apoy at ang mga residenteng nawalan ng tirahan ay pansamantala ngayong nanunuluyan sa covered court ng kalapit barangay maging sa PUP covered court. (Jocelyn Tabangcura—Domenden)