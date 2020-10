Senate probe ikinasa ni De Lima vs PHISGOC sa P387M utang sa SEA Games supplier

1 hour ago







Manila, Philippines – Naghain ng isang resolusyon si Opposition Senator Leila M. de Lima upng paimbestigahan ang pagkakaantala ng pagsusumite ng financial statement ng Philippine Southeast Asian Games Organizational Committee’s (PHISGOC) financial statements kabilang ang ₱ 387 milyong outstanding debt sa suppliers sa ginanap na 2019 Southeast Asian (SEA) Games.

Sa paghahain ng Senate Resolution No. 557, iginiit ni De Lima na matukoy kung ang dahilan sa pagkakantala ng pagsusumite ng financial statement ng PHISGOC saka tugunan ang alegasyon ng korapsiyon at mismanagement na bumalot sa biennial sports meet.

“Given the controversies surrounding the 2019 SEA Games – from allegations of corruption and overspending to logistical nightmares and a bevy of complaints from foreign athletes and delegates – it is imperative for Senate and other agencies with supervision over PHISGOC to look into the matter,” aniya.

“A complete financial report will help shed light on these questions surrounding the PHISGOC’s handling of the event,” dagdag ng senador.

Noong nakaraang Sept. 30, mahigit siyam na buwan matapos ang SEA Games, inatasan ng Philippine Olympic Committee (POC) angd PHISGOC na magsumite ng comprehensive report hinggil sa operasyon ng 2019 SEA Games, kabilang ang audited financial statement nitong October 10.

Pero, nabigo ang PHISGOC na tuparin ang kautusan ng POC nitong October 10 deadline, na isang paglabag sa tripartite agreement na nilagdaan ng POC at Philippine Sports Commission (PSC) noong 2019 na inaatasan ang PHISGOC na magsumite ito ng financial reports sa pagtatapos ng palaro.

Katunayan, pinanindigan ng POC ang kautusan ng Commission on Audit (COA) na inaatasan ang anumang ahensiya o organisasyon na tumanggap ng suportang pinansiyal sa pamahalaan na magsumite ng liquidation ng pondo sa loob ng 60 na araw pagkatapos ng proyekto.

“This meant that the report should have been submitted on 9 February 2020, meaning, that the financial statements were already eight months overdue,” punto ni De Lima.

“The POC states that they are asking for the financial statements to enable them to perform their oversight functions, in accordance with their tripartite agreement.”

Tinukoy pa ni De Lima ang pag-amin ni PSC Executive Director Guillermo Iroy Jr. sa ginanap na pagdinig sa badyet ng ahensiya na hiniling sa kanila ng PHISGOC na humingi ng P387 milyon sa Department of Budget and Management (DBM) upang bayaran ang utang ng organisasyon sa mga suppliers na ginamit sa 2019 SEA Games.

Sinabi ni De Lima kapag naisumite na ang financial report, kailangan nang ilantad ito sa publiko sa interes ng transparency at accountability.

“There is a need to investigate these series of events to determine the cause of delay in the submission of PHISGOC’s financial statements and finally determine the truth behind the allegations of corruption and mismanagement of the PHISGOC during the 2019 SEA Games.”

“There is also a need to ensure that support and funding are given to the agencies that have the proper mandate, and that accountability lies even with private organizations, especially those who have access to government resources,” dagdag ng senador. Ernie Reyes