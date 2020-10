Senate probe sa P387M utang ng PHISGOC sa SEA Games suppliers, ikinasa ni De Lima

5 mins ago







Manila, Philippines – Pinaimbestigahan ni Senador Leila De Lima sa Kongreso ang posibleng iregularidad at iba pang problemang bumalot sa hosting ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games (SEA Games) matapos matuklasan na may utang ang Philippine SEA Games organizing committee (PHISGOC) ng P387M sa supplier.

Sa pahayag, sinabi ni De Lima na napapanahon nang talakayin ng Senado ang Senate Resolution No. 274 na inihain noong nakaraang taon na naglalayong imbestigahan ang organizational at administrative problema kabilang ang posibleng korapsiyon kaya naapektuhan ang biennial sports meet.

“Roughly one year after the country’s hosting of the SEA games, which was marred with problems and irregularities that remain undressed, we are presented with another issue – this time the P387-million debt to suppliers mobilized for the country’s hosting of the 30th SEA Games,” aniya.

“The SEA Games organizing committee was able to allocate an exorbitant amount during the opening of the biennial sports meet, but apparently they don’t have budget to pay the suppliers? Bakit naman ganun? Hindi dapat pinapalampas ang ganitong pangyayari. Dapat imbestigahan ito para matukoy kung may naganap na hokus-pokus sa pondo ng bayan,” dagdag ng senador.

Sa ginanap ng pagdinig ng Senado sa panukalang P208 milyong budget ng Philippine Sports Commission sa 2021, inihayag ni PSC Executive Director Guillermo Iroy Jr. na nagka-utang ang Philippine SEA Games organizing committee (PHISGOC) na pinamumunuan ni House Speaker Alan Peter Cayetano ng halagang P387-million sa suppliers, kabilang ang operators ng passenger vans.

Sinabi ni Iroy na kanyang hiniling sa Department of Budget and Management (DBM) na magpalabas ng karagdagang pondo upang mabayaran ang utang ng PHISGOC.

Ayon kay De Lima, kailangan ang Senate probe sa SEA Games hindi lamang para mabayaran ang mga suppliers at maliliit na negosyo, kundi maiwasan ang mas malaking problema sa sports program ng bansa sa hinaharap.

“We need to ensure that support and funding are given to the agencies that have proper mandate, and that accountability lies even with private organizations, especially those who have access to government resources. We cannot let this happen again,” ayon kay De Lima, dating justice secretary.

Inihain niya ang SR No. 274 noong Disyembre 16, 2019, pero nananatiling nakabinbin ito sa Senate Committee of Accountability of Public Officers and Investigations, o ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Sen. Richard Gordon. Ernie Reyes