SHIELD bill magbibigay ng alternatibong solusyon vs COVID-19

MANILA, Philippines – Nagkaroon ng malakas na lindol nitong Sabado ng gabi na yumanig at naramdaman sa loob ng PBA bubble sa Clark Freeport sa Pampanga.

Pumalo sa 4.7 magnitude ang lindol na ang epicenter ay sa Camiling, Tarlac City base sa statement na inilabas ng Phivolcs (Philippine Institute of Volcanology and Seismology).

“Earthquake in the bubble. Bubbly earthquake,” post ni Rain or Shine wingman Kris Rosales sa kanyang Twitter account.