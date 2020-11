Sinas bilang PNP chief, pinalagan nina Risa, Kiko; Lacson pabor

1 hour ago







Manila, Philippines – Pinalagan nina Senador Risa Hontiveros at Francis “Kiko” Pangilinan ang pagkakatalaga kay National Capital Region Police Office chief Police Major Gen. Debold Sinas kilalahng “mañanita general” bilang hepe ng Philippine National Police (PNP).

Ngunit, sinuportahan naman ni Senador Panfilo Lacson ang pagkakatalaga kay Sinas sa pagsasabing “pinakamahusay na pinili.”

Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi Hontiveros na mas karapat-dapat ang pagpili kay Sinas na pawang underclass at dating kaibigan ng kanyang yumaong kabiyak.

“Unfortunately, the poor manner in which the PNP has acted on the waves of violence as well as minimized the risks of the coronavirus pandemic under his previous commands betrays his level of competence for this new role,” ayon kay Hontiveros.

Sinabi naman ni Pangilinan na hindi na nakapagtatakang maitalaga si Sinas kahit marami itong paglabag sa health protocols na pangkaraniwang naman ginagawa ng administrasyon sa maraming palpak na opisyal

“With all due respect, hindi na sorpresa na ang mga kakampi o kaalyado na nasasangkot sa mga kaso o katiwalian ay hindi pinaparasuhan, kinokonsinti o di kaya ay promoted pa: Faeldon, Lapeñas, Duque, etc,” ayon kay Pangilinan.

“Kaya kung hindi sang-ayon sa mañanita para sa ilan at kawalan ng pananagutan, panagutin sila ng taumbayan sa halalan. Ganyan ang matatag na demokrasya,” paliwanag pa niya.

Samantala, sinuportahan naman ni Lacson ang pagkakatalaga kay Sinas sa pagsasabing na kahit maraming kontrobersiyal na kinasangkutan ng dating NCRPO chief, siya ang pinakamahusay na pili bilang sa top Philippine National Police post.

“I’ve known him as a performer, always mission-oriented and undoubtedly will lead the police institution the way it should be led.”

“That said, the birthday mañanita event was a hard lesson that I hope he has learned from, and which he will surely remember whenever he will be confronted in making decisions affecting the PNP as well as his personal reputation,” giit pa ni Lacson. Ernie Reyes