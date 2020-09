Solidarity trial ng WHO magsisimula na sa huling linggo ng Oktubre – DOH

Manila, Philippines – Umabot nasa 252,964 ang tinatamaan ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sa bansa matapos na madagdag pa ng 4,040 kaso ang naitala base sa pinakahuling tala ng Department of Health (DOH) ngayong Biyernes.

Sa bilang na ito 2,754 ang naitala mulaAugust 29 hanggang September 11.

Ang top regions na may kaso sa nagdaang dalawang linggo ay ang Metro Manila na may 1,196; Region 4A, 640; at Region 3, 244.

Ayon pa sa datos ng DOH nasa 62,250 na ang aktibong mga kaso.

Inanunsyo rin ng DOH na 566 ang recoveries kung saan umabot na sa 186,606 ang COVID-19 recoveries.

Umabot naman sa 4,108 ang kabuuang bilang ng mga pumanaw makaraang madagdagan ng 42 bagong deaths.

Sa 42 na ito, 25 ang pumanaw ngayong September, 11 noong August, 2 noong July, 1 noong June at 3 noong April.

Mula sa NCR ang 15 sa mga ito, anim sa Region 5, lima sa Region 6, tig-tatlo naman sa Region 8, 11, 12; habang tig-dalawa naman ang pumanaw sa Region 7, BARMM; tig-isa naman sa Region 9, Region 4A at Region 4B.

Samantala, anim na laboratoryo naman ang hindi nakapagsumite ng kanilang data sa COVID-19 Data Repository System (CDRS) nitong September 10 kabilang ang mga nabanggit..

1. Butuan Medical Center

2. Cebu TB Reference Laboratory

3. Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center

4. Ilocos Training Regional Medical Center (GX)

5. Marikina Molecular Diagnostic Laboratory

6. Safeguard DNA Diagnostics

Jocelyn tabangcura-Domenden