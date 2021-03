STRENGTHENING WORKERS’ ASSISTANCE VIA ‘SAGOT KA NG DOLE’

MAGANDANG lagi nating subaybayan ang mga nagaganap sa ibang bansa ukol sa mga bakunang ginagamit laban sa coronavirus disease o COVID-19 at tingnan kung ano ang mabuting gawin sa mahal kong Pinas.

Batay sa mga nagaganap sa ating bansa na mabilis na parami nang parami ang mga nagkaka-COVID-19, magandang agapan natin ang lahat bago tayo kapitan ng pandemya.

Magandang alalahanin natin ang kasabihan ng ating mga ninuno na “aanhin pa ang damo kung patay na ang kalabaw?”

Aanhin pa nga natin ang bakuna kung tayo’y patay na o nagkasakit ng malubha at hindi na makarekober pa?

NAKAMAMATAY NA BLOOD CLOT NG ASTRAZENECA

Kabilang sa mga dapat nating subaybayan ang mga masasamang epekto o adverse effect kung tawagin ng mga Inglisero.

Sa mga araw na ito, biglang sinuspinde ng anim na bansa sa Europa ang paggamit ng AstraZeneca.

Kabilang sa mga nagsuspinde makaraang umaksyon ang Austria ang mga bansang Denmark, Estonia, Lithuania, Luxembourg and Latvia.

Biglang pinatigil ng Austria ang pagbabakuna ng AstraZeneca makaraang mamamatay ang isang nars at maospital ang kasama nitong nars nang magkaroon ang mga ito ng pagbabara ng kanilang ugat o blood clot.

Hindi nakalista sa mga masasamang epekto ng bakuna ang pagkakaroon ng blood clot at kaya iniimbestigahan na ito ng mga awtoridad sa Europa.

May lumabas nang pahayag ang European Medicines Agency ngunit may pagdududa pa rin ang nasabing mga bansa sa AstraZeneca.

Matatandang may ulat na lima ang namatay sa South Korea at mahigit 20 sa India makaraang silang mabakunahan ng nasabing bakuna subalit inihayag ng kani-kanilang mga gobyerno na hindi umano direktang may kaugnayan ang nasabing bakuna sa nasabing mga kamatayan.

Ayon naman sa Arutz Sheva online news, may mga namatay rin sa heart attack at iba pang adverse effect o masamang epekto ng Pfizer sa Israel.

Kabilang dito si Eddie Avitan, 67 at iba pang nagkakaedad ng 60 pataas at mayroon ding mahigit 20-anyos lamang.

NAKAMAMATAY NA WALANG BLOOD CLOT SA MODERNA, PFIZER

Kabaligtaran naman sa nagaganap sa AstraZeneca ang sa Pfizer at Moderna.

Nitong mga unang araw ng Pebrero 2021, iniulat ang pagkamatay ni Dr. Gregory Michael at pagkakaospital ng 36 iba pa, kasama ang isang Luz Legaspi, 72.

Naganap ang mga kamatayan at pagkakaospital ng mga biktma makaraan silang maturukan ng bakunang Pfizer at Moderna.

Si Legazpi ang namatay sa Pfizer may namatay naman at sunod-sunod ang mga naospital sa pagkasira ng kakayahan ng katawan nilang magkaroon ng blood clot makaraan silang maturukan ng Pfizer at Moderna.

Si Baseball Legend at Hall of Famer Hank Aaron, 86, ang namatay noong Enero 22, 2021 o dalawang linggo makaraang mabakunahan ng Moderna, ayon sa Atlanta Black Star news.

Namatay si Dr. Michael sa pagtagas ng dugo sa kanyang utak ngunit hindi walang balita sa kung paano namatay naman si Aaron.

Ngunit napag-alamang nawalan ang mga biktima ng Pfizer at Moderna ng platelet o kakayanan ng katawan tao na gumawa ng blood clot para pigilin ang paglabas ng dugo mula sa mga daluyan nito sa loob at labas ng katawan ng tao.

Higit na maraming namatay sa Pfizer kaysa Moderna, batay sa mga ulat mula sa iba’t ibang bansa gaya ng Norway, Germany, Israel at iba pa na unang gumamit ng Pfizer.

MAY PATAY RIN SA SINOVAC

Isa naman ang namatay sa Coronavac na gawa ng Sinovac makaraang maturukan sa Hong Kong.

Ngunit sa dinami-rami o milyon-milyon nang natuturukan sa bakunang ito, ito pa lamang ang naiuulat.

Wala pa namang naiuulat na namamatay sa Sputnik V na gawa ng Russia.

“WALANG KAUGNAYAN SA BAKUNA”

Lahat ng mga gumagawa ng bakuna, sinasabing walang kaugnayan sa bakuna ang mga namatay sa nasabing mga brand ng bakuna.

Sinesegundahan naman ito ng mga pamahalaan na gumagamit ng mga nasabing bakuna.

May ilang awtoridad sa mga bansang namatayan ang nagsasabi namang kung may kaugnayan man sa bakuna ang mga kamatayan, nagkataon lang umano ang mga ito at namamatay ang mga pasyente dahil may sakit na ang mga ito.

O kaya’y lumalala lang ang sakit ng mga ito matapos silang mabakunahan hanggang sa sila’y mamatay.

Katwiran pa nila, dapat na higit intindihin na mahigit nang 300 milyon ang nabakunahan gamit ang mga nasabing bakuna, kasama ang mga gawang Russia na Sputnik 5, Coronavac, Sinopharm at tatlong iba pang gawang bakuna at Covishield o AstraZeneca at Covaxin na gawang India.

DA BES ANG HAWAK NATING BAKUNA

Nagkakaisa ang lahat ng eksperto sa bakuna, mula sa pamahalaan, pribadong sektor at Simbahang Katolika na ang pinaka-best vaccine o da bes na bakuna ang hawak na natin.

‘Yun bang === mga dumating mula sa China na Sinovac at World Health Organization na AstraZeneca.

Bukod sa pagtanggap ng mga ospital ng pamahalaan gaya ng Philippine General Hospital, ng mga pribadong ospital na Cardinal Santos Medical Center, St. Luke’s Medical Center sa Quezon City at Bonifacio Global City (BGC), Asian Hospital and Medical Center, sinabi mismo ni CBCP President Archbishop Romulo Valles at CBCP vice president, Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na handa silang magpabakuna para lang makumbinse ang lahat na magpabakuna.

Inialok na rin nila ang mga simbahan bilang vaccination center kung kinakailangan.

Tama sila.

Muli, aanhin mo pa kasi ang damo kung patay na ang kalabaw?

Basta inokeyan na ang isang bakuna na ligtas at epektibo ng mga kaukulang awtoridad gaya ng Food and Drugs Administration at Department of Health, pwede na.

Hindi tayo dapat magdepende sa sasabihin ng Health Technology Assessment Center o HTAC gaya ng sinasabi ng mga kritiko ng pamahalaan dahil advisory at recommendatory lang ang hangganan ng kapangyarihan nito.

Maaaring balewalain o aprubahan ang anomang advice o rekomendasyon ng HTAC ng FDA at DOH.

Sa ibang mga bansa, gaya ng Hungary, katwiran nila na basta nagamit na at ginagamit na ang mga bakuna ng milyon-milyong mamamayan gaya ng Sinopharm ng China at Sputnik V ng Russia, pwede na rin kahit hindi aprubado mismo ng European Medicines Agency ng European Union na kinapapalooban ng Hungary.

Mahalaga ang pahayag ng Hungary dahil sa paggamit ng China ng sarili nilang mga bakuna simula pa noong Hulyo 2020 na ikinatigil nang maaga ng matinding atake ng COVID-19 sa kanila.

HUWAG MAGHINTAY NG IBA

Huwag na tayong maghintay ng pagdating ng ibang mga bakuna na darating pa sa mga susunod na buwan, lalo’t hinaharang ang mga ito ng mayayamang bansa para lang unahing mabakunahan ang sarili nilang mga mamamayan.

Ang United States, halimbawa, ay hinaharang ang mga Pfizer at Moderna na papuntang Mexico na kapitbahay lang nito kaya naman sa China na ito umorder ng mga Sinovac at Sinopharm at ang Canada naman, pinipilit na ring gumawa ng sarili nitong bakuna.

Hinarang naman ng Italy, na sinuportahan naman ng ibang bansa sa EU, ang pagbiyahe ng AstraZeneca sa Australia.

Ang India naman, may kautusang unahin muna nilang bakunahan ang sarili nilang mamamayan bagama’t nagluluwas na ito ng gawa nitong bakuna para lang hindi ito maunahan ng China sa pagpapalaganap ng Chinese vaccines sa ibang mga bansa.

O tara na lahat sa mga vaccination center o magpalista na sa mga magbabakuna mula sa pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga pribadong kompanya.

Ang mga bakunang galing naman sa China at Covax facility ay napatunayan nang makapipigil sa pagkakaospital at kamatayan, gaya ng ibinubunga rin ng iba pang mga bakuna na galing sa US, United Kingdom at Europa.

Kung agapan natin ang pagkapit ng COVID-19 sa atin sa pamamagitan ng mga available o narito na sa atin na mga bakuna, makatutulong na rin nang malaki ito laban kahit sa mga tinatawag na COVID variant na Brazilian at South African variant na mas matindi ang banta sa ating kalusugan kumpara sa orig na COVID-19 virus.

Nagsimula nang umatake sa Pinas ang mga COVID variant at pinaniniwalaang sila ang dahilan kung bakit naghihigpit ngayon ang buong Metro Manila sa pamamagitan ng istriktong curfew mula sa darating na Lunes.