SWS poll sa patuloy na pagtugon ng mga Pinoy sa COVID protocol ikinatuwa ng Malakanyang

Manila, Philippines-Pinalawig ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office ng isang buwan ang deadline sa pagbabayad ng water bills para sa konsumo mula Agosto 4 hanggang 18. Ayon kay MWSS chief regulator Patrick Ty, alinsunod ito sa Bayanihan to Recover As One Act o Bayanihan 2. Aniya, puwede pang hati-hatiin ang pagbabayad sa tatlong buwan para sa mga residential, maliliit na negosyo at kooperatiba. Ngayong Miyerkoles naman ang deadline ng mga bill mula Marso hanggang Hulyo. Simula Huwebes, puwede na umanong maglabas ng disconnection notice ang mga water concessionaire pero may 15 days pa ang konsumer para magbayad. “Ang option ng consumers ay pupunta sila sa 2 concessionaires at humingi ng payment extension. Magbabayad lang po sila ng certain percentage, mag-issue po sila ng promissory note at may payment scheme po silang papasukan,” ayon kay Ty. Susunod ang Manila Water pero may kuwestiyon pa sila sa paghahati-hati ng bayad ng August bill pagkatapos ng grace period na 30 araw. Umapela naman ang Maynilad sa kanilang customers na pumirma na lang ng promissory notes at huwag nang paabutin sa disconnection notice. “Hinihikayat po namin ‘yong aming customers na umugnay na sa aming opisina sapagkat ayaw naming magputol,” ani Maynilad Spokesperson Zmel Grabillo. Samantala, kahit binawasan ng 2 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig galing Angat Dam, wala pa itong epekto sa supply ng tubig ng Maynilad at Manila Water sa lahat ng kostumer. RNT