Tagaytay Bypass Road bukas na sa motorista

Manila, Philippines – Bukas na sa publiko ang bahagi ng Maitim at Kaybagal section ng kasalukuyang 4 lane Tagaytay Bypass Road project ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Pinangunahan ni Secretary Mark Villar ang pagpapasinaya ngayong araw sa nasabing proyekto na 1.54 kilometer road segment kung saan mayroon ding bike lane component.

Ang inisyal na bahagi na binuksan ng DPWH ay bahagi ng 8.59-kilometer Tagaytay Bypass Road na magda-divert ng trapiko sa mga congested city road ng Tagaytay patungong Luksuhin, Sikat, Zambal, Guinhawa, Patutong Malaki, Balagbag, Salaban, Kaybagal at Maitim road sections.

“The opening of these two (2) sections is only the beginning as we have been prioritizing the inclusion of Tagaytay Bypass Road Project in the national budget since 2018,” pahayag ni Villar.

Ayon kay Villar, kapag nakumpleto na ang Bypass Road ay mababawasan na ng 20 minuto ang oras ng biyahe mula Alfonso patungong Tagaytay City.

Bukod sa Maitim at Kaybagal Section, kasalukuyan na ring ipinatutupad ang road opening at concreting sa 746-meter Balagbag Section, road opening ng 1.32-kilometer Salaban Section, road concreting ng 590-meter Guinhawa Section at road opening at concreting ng 580-meter Patuto Section 3.

Nakapaglabas naman ang DPWH ng halaganag P466.24 milyon para sa nagpapatuloy na pagkumpleto sa mga section ng bypass road project.

Ang buong kahabaan ng Tagaytay Bypass road na mayroon ding hiwalay na bike lane ayon kay Villar sa kanyang Department Order 88 series of 2020 na nagre-require ang pagsama ng bike lanes sa mga national road at bridge project. Jocelyn Tabangcura-Domenden