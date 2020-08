Talamak na illegal trade ng wildlife animals kinumpirma ni DENR Usec. Antiporda

Manila, Philippines -Nakatakdang isangguni ni Vice President Leni Robredo sa Department of Education (DepEd) ang hinaing ng mga guro sa blended learning sa pagbubukas ng klase sa August 24.

Sa kanyang weekly radio, sinabi ni Robredo na may ilang grupo siya ng guro na nakausap mula sa iba’t ibang panig ng bansa kung saan inilalahad na hindi pa sila handa sa pagbubukas ng klase.

“This week siguro, or Monday or Tuesday ipapadala ko sa DepEd iyong gist ng aming pinag-usapan… Susubukan ko rin na makipag-meet sa isang DepEd official about this,” aniya.

Giit ni Robredo, ilang guro ang walang ideya kung saan kukuhanin ang learning modules maging kung sino ang sasalo ng printing costs.

“Nakita ko iyong sagot ng DepEd na ang modules daw ay naka-upload na sa internet,” Robredo said. “May [Education] undersecretary na nagsasabing nagbaba na actually sila, parang P9 billion for this [printing costs], so baka may lost in translation sila. Hindi alam ng teachers how to go about it.”

“Kung iyong hinihiling nila na ibigay na, baka iyong pagkukulang nga iyong communication. So hinihiling natin from DepEd Central na siguraduhin na naka-cascade sa pinakababa iyong binababa nila sa mga region at saka mga divisions,” dagdag pa ng bise.

Ibinoses din ni Robredo ang panawagan ng mga guro na COVID-19 testing at regular medical check-ups bilang proteksyon sa pandemya.

“Humihiling sila na siguraduhin lang na habang nagre-render sila ng service, protektado. Tapos iyong sa kanila din, iyong pakiusap na sana hindi sila i-require na nagha-house visits kasi ang laki din ng risk. Ang laki ng risk sa kanila.” RNT/FGDC