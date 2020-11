TerraFirma Dyip taob sa Magnolia; bokya pa rin sa PBA bubble

Manila, Philippines – Umabot na sa 389,725 ang kabuuang bilang ng nagpostibo sa COVID-19 sa bansa matapos madagdagan pa ng 1,594 ngayong araw.

Gayundin, patuloy ring nadagdagan ang bilang ng mga nakarekober na umabot na sa kabuuang bilang na 349,543 dahil sa bagong 468 recoveries.

Habang 42 naman ang nadagdag sa mga pumanaw dahilan para umakyat na sa 7,409 ang namamatay sa sakit na COVID-19.

Ayon ss case bulletin ng Department of Health (DOH), ang aktibong kaso ngayon na naitala ay nasa 32,773 na lamang.

Sa mga bagong kasong naitala ngayong araw, ang Maynila naman ngayon ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso kung saan mayroon itong 253.

Sinundan ito ng Cavite na may 126; 78 sa Davao City; 78 sa Rizal; at 73 kaso sa Quezon City.

Halos 93.1% naman ang mild at asymptomatic na kaso at ang porsyento ng mga nagpostibo ay 8.0%.

Sinabi naman ng DOH sa kanilang case bulletin update na sa pagpapatupad ng panibagong guidelines ng Integration of the Local Health System sa mga probinsya at City wide heath system, mas bibilis at coordinated ang mga proseso at paghahanay ng resources mula sa lokal na level hanggang sa mas mataas na level. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)