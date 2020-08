4 mins ago







Manila, Philippines – Inanunsyo ng Department of Health na sinisimulan na sa bansa ang pagsusuri sa asymptomatic contacts ng coronavirus disease 2019 o (COVID-19) ngunit nakadepende ito sa resources.

Ito ang naging pahayag ng departamento makaraang sabihin ng United States na hindi kailangang i-test ang mga walang sintomas.

“Kung sakaling meron kaming resources or yung LGU has that resource, pwede naman i-test mo,” paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Bahagi aniya na ng protocol ang maisailalim sa testing ang asymptomatic contacts ng COVID-19 patients.

“Pag di nyo sigurado, may sintomas kayo mag-isolate kayo. Kapag po wala kayong sintomas pero alam nyong na-expose kayo, mag-isolate kayo. Test can follow pero ang pinakaimportante mag-isolate kayo para maputol natin ang transmission ng virus na ito,” lahad pa ni Vergeire. RNT/FGDC