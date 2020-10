Tokyo Olympics, titipirin; gagawing simple

Manila, Philippines – Nanindigan si Presidential son at Davao City Rep. Paolo Duterte na hindi ito kailanman makikiala. sa banggaan sa House Speakership sa pagitan nina Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco.

Sa isang viber post ni Dutterte sa Viber group ng mga kongresista ay malinaw nitong sinabi na parehong nyang kaibigan sina Cayetano at Velasco kaya ayaw nyang mamagitan o may paboran sa dalawa.

“As I am all for a unified House, and given the value I place in every member of Congress, I refuse to make any statement that will favor or damage either of my two good friends who are both asserting their right to be our Speaker,” pahayag ni Duterte.

Una nang sinabi ni Duterte na hahayaan nya ang mga mambabatas na syanv magdesisyon sa kung ano ang nais nito.

Umaasa si Duterte na kung darating man ang panahon na kailangang magbotohan ang mapili ng mga kongresista ay ang nararapat na lider na makakatuwang sa pagpapa-unlad ng mga distrito at muling mapagi-iisa ang Kamara. “And when we do make that decision, I hope we can find it in our hearts to vote for someone, not just for convenience or affiliation, but whom we feel strongly can represent the House with the dignity that it deserves,”giit pa nito. Dapat din umanong igalang at suportahan ng mga kongresista kung sinuman ang manalo sa isyu ng Speakerahip. Ang term sharing agreement ay sinasabing nabuo dahil na rin sa pakiusap umano ni Velasco sa isang anak ni Pangulong Duterte na mailuklok ito bilang House Speaker. Bagamat nirerespeto ng ilang mambabatas ang naging term sharing agreement ay aminado naman na natatabunan ito dahil na rin sa mas marami ang sumusuporta sa liderato ni Cayetano na naging mataas ang performance at trust rating. Gail Mendoza