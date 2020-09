Tom Rodriguez, aminadong cause of delay sa taping!

Manila, Philippines-Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na tumulong sila sa paglaban sa coronavirus disease 2019 kahit hindi sa kanila direktang nakaatas ang pagtugon sa problema sa health at social welfare. Sinabi ng DENR na ginawa ng ahensya ang kanilang bahagi sa ibang paraan sa pamamagitan ng pagbabalik ng 10% ng 2020 budget nito bilang suporta sa Bayanihan to Heal as One Act o Republic Act 11469. Nabatid na nagkakahalaga ng ₱1,436,797,000 ang 10% ng 2020 budget ng DENR na isinauli sa national treasury para magamit laban sa COVID-19. Naglunsad din ang central at regional offices ng DENR ng programa bilang suporta sa kampanya ng gobyerno laban sa COVID-19 at nakalikom sila ng P19,546,193.96. Nagsama-sama rin umano ang mga empleyado para makatulong sa mga apektado ng lockdown at umabot sa ₱69,568,180.80 ang kanilang naging donasyon na ginamit sa pagbili ng personal protective equipment, sanitation, hygiene kits, food packs, at iba pang items na ibinigay sa mga frontliner at pamilyang naapektuhan. Ginawa ng DENR ang pahayag bilang tugon sa mga suhestyon na dapat ginamit sa pagpapakain sa mahihirap na pamilya na lubhang naapektuhan ng pandemya, ang budget na ginamit sa paglalatag ng dinurog na dolomite sa Manila Bay. Pinabulaanan din nito ang alegasyong overpriced ang proyektong Manila Bay rehabilitation at sinabing P28M lang mula sa alokasyong P389M ang ginamit sa paglalatag ng dinurog na dolomite sa naturang lawa. RNT