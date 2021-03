Tradisyunal na pag- oobserba ng Kuwaresma makatutulong sa pagbaba ng COVID-19 cases – Malakanyang

Kinilala ang suspek na si Rumuel Salmos, 39, isa ring negosyante residente ng Bonfal Proper, Bayombong. Inireklamo siya ni Marianne Elise Ramos, 47, residente ng Barangay Bagahabag Solano, Nueva Vizcaya. Ayon kay P/Capt. Jet Sayno, hepe ng Solano Police Station, pormal na nagtungo sa kanilang himpilan ang biktimang negosyante upang ipagbigay na may nagpakilalang kasapi ng NPA na nanghihingi sa kanya ng malaking halaga at may mga kataga pang pananakot sa kanila. Sa pahayag ni Ramos, nagbanta sa kanya ang suspek na pasasabugin ang kanyan mga sasakyan at gasoline station kung hindi magbibigay ng P60,000 bilang revolutionary tax. Bukod dito, sinabihan din siya ng suspek makipagtalik sa isang hotel sa Bayombong. Kaagad nagkasa ng isang entrapment operation ang PNP Solano at naaresto ang suspek sa aktong tinatanggap ang pera mula negosyanteng bibiktimahin. Bukod sa extortion money, nakakumpiska ang mga kagawad ng pulisya sa suspek ng 15 pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Depensa ng suspek, nagawa niya ang pananakot at panginggikil dahil nalulugi na ang mga negosyo niyang surplus shop Kasong robbery extortion at paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng suspek. JUN C. FUENTES